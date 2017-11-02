Тула получила паспорт готовности к начавшемуся отопительному сезону

Муниципальному образованию город Тула выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Паспорт выдан 2 ноября Приокским управлением Ростехнадзора.

После завершения всех необходимых проверок, экспертная комиссия пришла к выводу, что все теплоснабжающие организации Большой Тулы готовы к работе в новом отопительном периоде.

В ходе подготовки к отопительному сезону были проведены гидравлические испытания 533,2 км тепловых сетей, заменено 34,61 км ветхих сетей, подготовлено 179 котельных, 3549 жилых домов (из них 3098 – с центральным отоплением), 80 центров образования и 37 учреждений здравоохранения.