новости
новости
Регистрация
Тула получила паспорт готовности к начавшемуся отопительному сезону

Тула получила паспорт готовности к начавшемуся отопительному сезону

Соответствующий документ выдан Приокским управлением Ростехнадзора.

Муниципальному образованию город Тула выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Паспорт выдан 2 ноября Приокским управлением Ростехнадзора.

После завершения всех необходимых проверок, экспертная комиссия пришла к выводу, что все теплоснабжающие организации Большой Тулы готовы к работе в новом отопительном периоде.

 В ходе подготовки к отопительному сезону были проведены гидравлические испытания 533,2 км тепловых сетей, заменено 34,61 км ветхих сетей, подготовлено 179 котельных, 3549 жилых домов (из них 3098 – с центральным отоплением), 80 центров образования и 37 учреждений здравоохранения.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:10 +3
Другие статьи по темам
Событие
отопительный сезонпаспорт готовности к отопительному сезонуотоплениеРостехнадзор
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как будут работать тульские МРЭО ГИБДД и отделения Почты России в праздники
Как будут работать тульские МРЭО ГИБДД и отделения Почты России в праздники
В Туле по проспекту Ленина гулял Гэндальф
В Туле по проспекту Ленина гулял Гэндальф
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.