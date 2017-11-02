В Туле по проспекту Ленина гулял Гэндальф

Фото: Евгения Евсеенко

Персонаж из книжной серии «Властелин колец» попал в поле зрения туляков в самом центре города.

В одном из тульских интернет-пабликов опубликовано необычное фото – на проспекте Ленина, рядом с ТЦ «Парадиз» прогуливался самый настоящий Гэндальф – один из персонажей знаменитой саги Джона Толкиена.

В книгах британского классика Гэндальф описывается как «волшебник крутого и горячего нрава, который, когда требовалось, проявлял невероятное терпение и выдержку, и всегда – глубокое понимание сути вещей и происходящих событий».

Согласно описанию Толкиена, внешне Гэндальф выглядит как пожилой человек с длинной седой бородой, в сером плаще и синей широкополой шляпе, с посохом. Как и другие члены ордена Истари, он – майа, полубожественное существо, дух, заключенный в человекообразную физическую оболочку. Его истинное майарское имя — Олорин.

В фильмах серии «Властелин колец» Гэндальфа сыграл Иэн Маккеллен, хотя в самом начале съёмок продюсеры очень хотели видеть в этой роли экс-«Джеймса Бонда» Шона Коннери. В Новой Зеландии, где проходили съёмки трилогии и последующих спин-оффов, Гэндальф стал по-настоящему культовым персонажем – его профиль был изображён на коллекционной пятидесятицентовой монете.