Как будут работать тульские МРЭО ГИБДД и отделения Почты России в праздники

С 3 по 6 ноября, в связи с проведением Дня народного единства, в режимы работы внесены некоторые изменения.

Отделения МРЭО ГИБДД в Туле, Алексине, Донском, Ефремове, Киреевске, Новомосковске, Щекино и Суворове в субботу, 4 ноября, будут работать с 9.00 до 16.45. Об этом сообщает отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В воскресенье – выходной день. В понедельник, 6 ноября, посетителей ждут в обычном режиме в тульском отделении МРЭО № 3 (ул. Дзержинского, д. 15-Г).

По информации пресс-службы «Почты России», все филиалы закроются на час раньше уже в пятницу, 3 ноября. Суббота для всех почтовых отделений объявлена выходным днём.

В воскресенье почта будет работать по обычному графику, а в понедельник, 6 ноября – по режиму субботы (с 9 до 18 часов).