Как живут заключенные в СИЗО №1 Тулы

Фото Алексея Пирязева.

В День работников следственных изоляторов и тюрем России для журналистов был организован пресс-тур в тульский СИЗО.

История следственного изолятора Тулы насчитывает без малого три века. Его построили в 1786 году, и в нем располагалась лечебница для душевнобольных. После психиатрическая больница по приказу тульского и калужского генерал-губернатора Кречетникова превратилась в тюремный замок. В среднем в год в нем содержались 83 арестанта. В середине XIX века деревянный тюремный замок перестроили в каменный. В 1963 году тюрьма была перепрофилирована в СИЗО №1.

31 октября, в День работников следственных изоляторов и тюрем России, для журналистов был организован пресс-тур в тульский СИЗО. Экскурсию провели начальник УФСИН России по Тульской области Юрий Краснов и руководитель пенитенциарного учреждения Юрий Медведев. Журналистам показали, в каких условиях содержатся подозреваемые, обвиняемые, подсудимые и отбывающие наказание осужденные.

Суровость учреждения ощущается буквально с порога: шлюзовая система безопасности (если открыта одна дверь, то все остальные закрыты), специальный программно-аппаратный комплекс, сканирующий биометрические параметры каждого входящего (для предотвращения подмены заключенного), рентгеновская установка, проверяющая содержимое ручной клади, и не имеющее исключений правило – запрет на мобильные телефоны и планшеты на территории СИЗО. Максимально в учреждении может содержаться 638 человек, но на данный момент в нем находится чуть более пятисот.

Учреждение состоит из трех корпусов: мужского, женского и для несовершеннолетних. Первое, что проходят все постояльцы СИЗО, – тщательный медосмотр, на каждого заводится карта здоровья, при наличии показаний назначают лечение. Но даже в этом случае заключенный находится за решеткой, которая гарантирует безопасность медицинского работника.

Если в кабинете нет такой «клетки» (например, в стоматологическом), то на протяжении всего медосмотра за поведением заключенного следит сотрудник колонии. Кстати, не редкость, когда медосмотр для заключенного становится первым в его жизни. Затем с заключенным беседуют психологи.

В зависимости от тяжести совершенного человеком преступления и его психологических особенностей и состояния здоровья его определяют в одиночную или общую камеру, рассчитанную на 2-5 человек. В одиночках содержались, например, убийцы Сирожиддин Шералиев и Иван Иванченко (оба убили по пять человек), а экс-губернатор Вячеслав Дудка – в общей камере. Все заключенные находятся под круглосуточным видеонаблюдением. За поведением заключенных наблюдает через монитор диспетчер, который при необходимости может послать сигнал дежурным.

Остаться отбывать здесь наказание могут лишь те, кто впервые нарушил закон, совершил нетяжкое преступление и положительно характеризовался в период судебного разбирательства. Учитываются также и профессиональные навыки осужденного. В их обязанности входит работа в хозблоке: приготовление пищи и поддержание порядка.

О жизни в заключении рассказал журналистам осужденный Михаил Баронин (он уже год отбывает наказание за хранение наркотиков):

– После вынесения приговора я выразил желание остаться в хозяйственном отряде, потому что тут хорошие условия. Я отвечаю за чистоту, занимаюсь уборкой. В свободное время смотрим телевизор, отдыхаем, книги читаем. Любимый автор – Марио Пьюзо, а последнее прочитанное произведение – «Шантарам» Дэвида Робертса.

На свободе его возвращения ждут жена и ребенок. Он не нарушает правила поведения и поэтому рассчитывает на УДО. Больше всего мечтает обнять по выходу за периметр свою семью.

– Самым сложным стало заключение, – рассказывает Ирина (имя изменено). – Чуть позже приходит осознание, что иначе нельзя, – надо отбыть здесь свой срок и понести таким образом наказание перед обществом. По возвращении обязательно хочу загладить свою вину перед теми, кому нанесла ущерб.

У Ирины четверо детей. На момент вынесения приговора младшему было 11 месяцев, а старшему 17 лет. В колонию попала за халатность, по которой она растратила деньги односельчан, с которых она собрала на общие нужды 1,2 млн рублей. Признается, что на преступление ее толкнул соблазн, – женщина потратила деньги на семью и детей.

Возбуждение уголовного дела стало поводом для развода. По освобождении планирует работать швеей – в колонии обучилась этому ремеслу.

По словам Ирины, поддержка со стороны семьи очень важна.

– Нам разрешают общаться с родственниками, поддерживать контакт. И в общем способствуют тому, чтобы человек не уходил в себя.

Кстати, заключенные, работающие в колонии получают зарплату в размере не менее МРОТ – 11 тысяч рублей. На руки им никто деньги не выдает, но заключенные могут расплатиться ими в магазине, который работает на территории колонии, или переслать их родственникам.

Чтобы процесс исправления проходил легче, в исправительном учреждении есть большая библиотека, тренажерный зал, телевизоры с 20 каналами. Моральную поддержку всегда готов оказать психолог. Он же, кстати, помогает адаптироваться несовершеннолетним заключенным. Сейчас таких здесь содержится восемь человек.

За стенами СИЗО они также продолжают обучение, проходят физподготовку.