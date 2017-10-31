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В тульском «Магните» нашли фальсифицированное сливочное масло и просрочку

В тульском «Магните» нашли фальсифицированное сливочное масло и просрочку

В ходе плановой проверки в распределительном центре и магазинах сети выявлены многочисленные нарушения.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области проведена плановая проверка АО «Тандер», которому принадлежит распределительный центр и сеть магазинов «Магнит».

Выявлены нарушения действующего законодательства, в сфере технического регулирования и защиты прав потребителей, а также несоблюдение санитарных норм.

В частности, 15 исследованных образцов кондитерских изделий, салатов и молочной продукции не отвечали нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности, в магазинах продавалось фальсифицированное сливочное масло, а продаваемые детские вещи не соответствовали техническому регламенту.

На распределительном центре к работе допущены 192 человека, не прошедших аттестацию по гигиеническому обучению, 60 сотрудников нет медкнижек с отметкой о прохождении осмотра и гигиенического обучения. На объекте неэффективно работают очистные сооружения – неочищенные сточные воды от распределительного центра сбрасываются в реку Иншинка.

По результатам проверки возбуждено 24 дела об административном правонарушении в отношении юридического лица и 20 дел в отношении должностных лиц. Забраковано 17 партий просроченной немаркированной пищевой продукции объёмом 372 кг.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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