Где в Туле не будет света 1 ноября
Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут ремонт и профилактику по следующим адресам:
- ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
- ул. Щорса, 1,
- пер. Циолковского, 22,
- ул. Каминского, 21, 19-а,
- ул. Пушкинская, 16,
- пр-т Ленина, 43, 45,
- ул. Тургеневская, 59,
- ул. Комсомольская, 51,
- ул. М. Горького, 12,
- ул. Епифанская, 62-124 (чётн.),
- ул. Марата, 15-23 (нечётн.), 8-18 (чётн.),
- ул. Степанова, 38,
- ул. К. Маркса, 101,
- Мясново: ул. Кабакова, 50, 52,
- 8-й пр-д, 18-54 (чётн.), 19-53 (нечётн.),
- п. Косая Гора: Орловское ш., 10-26 (чётн.),
- ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.),
- ул. Чкалова, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- п. Н-Овсянниково: ул. Железнодорожная, 1-9 (нечётн.), 2-12-а (чётн.),
- 1-й пр-д, 1-8-а (чётн.),
- ул. Октябрьская, 1-10,
- ул. Скуратовская, 1,
- п. Старо-Овсянниково, 1-а,
- ул. 1-я Трубная, 14, 16, 18, 20,
- ул. Болдина, 24, 28, 32, 34, 36, 38, 44,
- ул. Самокатная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
- ул. Лермонтова, 15-29 (нечётн.), 18-32 (чётн.),
- ул. Серебровская, 39, 41, 43, 45,
- ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26, 28, 30, 23, 25, 27, 29,
- ул. 2-я Зеркальная, 1-12,
- ул. 3-я Зеркальная, 1-12.
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