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Где в Туле не будет света 1 ноября

Где в Туле не будет света 1 ноября

Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут ремонт и профилактику по следующим адресам:

  • ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
  • ул. Щорса, 1,
  • пер. Циолковского, 22,
  • ул. Каминского, 21, 19-а,
  • ул. Пушкинская, 16,
  • пр-т Ленина, 43, 45,
  • ул. Тургеневская, 59,
  • ул. Комсомольская, 51,
  • ул. М. Горького, 12,
  • ул. Епифанская, 62-124 (чётн.),
  • ул. Марата, 15-23 (нечётн.), 8-18 (чётн.),
  • ул. Степанова, 38,
  • ул. К. Маркса, 101,
  • Мясново: ул. Кабакова, 50, 52,
  • 8-й пр-д, 18-54 (чётн.), 19-53 (нечётн.),
  • п. Косая Гора: Орловское ш., 10-26 (чётн.),
  • ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.),
  • ул. Чкалова, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • п. Н-Овсянниково: ул. Железнодорожная, 1-9 (нечётн.), 2-12-а (чётн.),
  • 1-й пр-д, 1-8-а (чётн.),
  • ул. Октябрьская, 1-10,
  • ул. Скуратовская, 1,
  • п. Старо-Овсянниково, 1-а,
  • ул. 1-я Трубная, 14, 16, 18, 20,
  • ул. Болдина, 24, 28, 32, 34, 36, 38, 44,
  • ул. Самокатная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
  • ул. Лермонтова, 15-29 (нечётн.), 18-32 (чётн.),
  • ул. Серебровская, 39, 41, 43, 45,
  • ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26, 28, 30, 23, 25, 27, 29,
  • ул. 2-я Зеркальная, 1-12,
  • ул. 3-я Зеркальная, 1-12.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:50 0
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