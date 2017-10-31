В Туле молодые полицейские приняли участие в литературном вечере

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В центре профессиональной подготовки УМВД России по Тульской области в рамках реализации программы культурно-нравственного воспитания молодых сотрудников полиции прошла Хомяковская литературная гостиная, посвященная теме наследия России. Она нацелена на изучение биографии и трудов нашего прославленного земляка Алексея Степановича Хомякова.

Поэт и краевед Валерий Ходулин представил слушателям и преподавателям центра свой фильм, рассказывающий о Хомякове как о русском поэте, художнике, публицисте, философе, славянофиле – человеке, оставившем заметный след в истории Тульского края.

После просмотра состоялась дискуссия – зрители поделились с автором своими знаниями, мыслями и выводами о роли Хомякова в истории России. В обсуждении приняла участие руководитель культурного центра Тульской Епархии РПЦ Марина Михалева. Для всех собравшихся прозвучали поэтические сочинения члена союза писателей России Валерия Севостьянова и песни руководителя клуба любителей гитарной музыки Марии Михайловой.