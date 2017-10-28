Туляки жалуются в Роспотребнадзор на несоблюдение санитарных норм и условия проживания

За девять месяцев в тульское Управление Роспотребнадзора поступило 10024 обращений граждан – на 417 меньше, чем за тот же период прошлого года. Более трети из них – 3525, поступили в виде письменных заявлений. Ещё 3521 обращений было зарегистрировано на «горячей линии». Остальные поступили в рамках личных приёмов и работы общественных приёмных.

Большинство обращений – 2009, были посвящены вопросам соблюдения санитарных норм и обеспечения санэпидблагополучия населения. На втором месте – заявления о нарушениях прав потребителей (1484 обращения). 659 жителей региона пожаловались на условиях проживании в жилых помещениях.

1320 обращений были переадресованы по подведомственности, 172 обращения стали основанием для проведения проверок, по 694 обращениям проведены расследования. В результате было возбуждено 768 административных дел по фактам нарушения действующего законодательства.