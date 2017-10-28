В Ефремове учащийся техникума украл у подростка дорогой смартфон

Гаджет стоимостью 50 тысяч рублей парень оставил без присмотра в раздевалке.

В дежурную часть Межмуниципального отела МВД «Ефремовский» с заявлением обратилась жительница районного центра. Женщина сообщила, что в раздевалке одного из техникумов был украден дорогостоящий смартфон, который оставил без присмотра её 15-летний сын.

В пресс-службе тульского УМВД уточнили, что сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. После просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что кражу совершил 18-летний учащийся того же техникума.

От молодого человека получены признательные показания. Похищенный телефон изъят и возвращён законному владельцу. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Вор находится под подпиской о невыезде.