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Тульские полицейские за сутки раскрыли три кражи из супермаркетов

Тульские полицейские за сутки раскрыли три кражи из супермаркетов

Злоумышленники вынесли из торговых залов продукты на сумму около десяти тысяч рублей.

На территории Тульской области одним из самых распространенных видов имущественных преступлений является кража продуктов питания и из торговых залов магазинов. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, за прошедшие сутки в областном центре полицейскими раскрыты три подобных преступления.

В Зареченском округе из магазина по улице Октябрьской, нигде не работающий 45-летний местный житель украл сыр, охлаждённое мясо птицы и мясную нарезку. На улице Оборонной безработный и ранее судимый за кражи 41-летний туляк вынес из супермаркета товары на сумму более шести тысяч рублей.

51-летний житель поселка Скуратово украл из супермаркета на Стадионном проезде коньяк, виски и две палки колбасы. Общий ущерб от трёх преступлений превысил десять тысяч рублей.

Установить личности злоумышленников помогли видеозаписи с установленных в магазинах камер. Воры были задержаны полицейскими. Правоохранители выясняют все детали происшествий.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:33 +2
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