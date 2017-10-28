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После вмешательства прокуратуры 69 работников СПК «Октябрьский» получили зарплату

После вмешательства прокуратуры 69 работников СПК «Октябрьский» получили зарплату

Задолженность погашена частично – предприятию придётся раскошелиться ещё примерно на миллион рублей.

Прокуратурой Арсеньевского района проведена проверка исполнения трудового законодательства в СПК «Октябрьский». С августа по сентябрь предприятие задолжало работникам порядка 1,8 млн рублей.

По итогам проверки в отношении руководителя организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, а также внесено представление с требованием немедленно погасить задолженность.

Представление удовлетворено, один из сотрудников привлечён к дисциплинарной ответственности, 69 работников получили зарплату за август на общую сумму почти в 884 тысячи рублей. Ситуация с погашением остатка задолженности находится на контроле в районной прокуратуре.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:40 +3
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