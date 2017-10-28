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Суд обязал киреевских чиновников переселить людей из аварийного жилья

Суд обязал киреевских чиновников переселить людей из аварийного жилья

Исковое заявление было подано после прокурорской проверки.

Киреевской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращениям двух местных жительниц на нарушение законодательства в части переселения граждан из аварийного жилья.

Дом № 17 посёлка Головлинский был признан непригодным для проживания ещё 16 лет назад, но переселение с каждым годом откладывалось. В августе прошлого года жильцы обратились в местную администрацию с просьбой включить их в адресную программу по переселению, однако этого не произошло.

В январе текущего года главе администрации муниципального образования Приупское Киреевского района прокурором было направлено представление об устранении нарушений закона, которое тоже не было исполнено.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с просьбой обязать администрацию предоставить гражданам благоустроенное жильё. Исковые требования были удовлетворены в полном объёме.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:42 +2
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