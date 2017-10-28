Суд обязал киреевских чиновников переселить людей из аварийного жилья

Киреевской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращениям двух местных жительниц на нарушение законодательства в части переселения граждан из аварийного жилья.

Дом № 17 посёлка Головлинский был признан непригодным для проживания ещё 16 лет назад, но переселение с каждым годом откладывалось. В августе прошлого года жильцы обратились в местную администрацию с просьбой включить их в адресную программу по переселению, однако этого не произошло.

В январе текущего года главе администрации муниципального образования Приупское Киреевского района прокурором было направлено представление об устранении нарушений закона, которое тоже не было исполнено.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с просьбой обязать администрацию предоставить гражданам благоустроенное жильё. Исковые требования были удовлетворены в полном объёме.