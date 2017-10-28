Алексей Дюмин поздравил «Арсенал» с победой над ЦСКА
Напомним, матч завершился 27 октября с минимальным перевесом в пользу туляков.
Накануне, 27 октября, на Центральном стадионе Тулы прошёл матч в рамках 15-го тура РФПЛ. Тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА.
Счёт в матче был открыт на 79-й минуте, гол в ворота ЦСКА забил Горан Чаушич. Игра завершилась со счётом 1:0.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил болельщиков и игроков с победой, пожелав нашей команде упорства и удачи:
Поздравляю нашу команду с успехом! Уверен, что победа над ЦСКА вдохновит футболистов «Арсенала» на новые достижения.
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