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Алексей Дюмин поздравил «Арсенал» с победой над ЦСКА

Алексей Дюмин поздравил «Арсенал» с победой над ЦСКА

Напомним, матч завершился 27 октября с минимальным перевесом в пользу туляков.

Накануне, 27 октября, на Центральном стадионе Тулы прошёл матч в рамках 15-го тура РФПЛ. Тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА.

Счёт в матче был открыт на 79-й минуте, гол в ворота ЦСКА забил Горан Чаушич. Игра завершилась со счётом 1:0.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил болельщиков и игроков с победой, пожелав нашей команде упорства и удачи:

Поздравляю нашу команду с успехом! Уверен, что победа над ЦСКА вдохновит футболистов «Арсенала» на новые достижения.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:17 +5
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