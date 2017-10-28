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На Куликовом поле состоятся торжественные проводы в армию
Фото Романа Солопова

На Куликовом поле состоятся торжественные проводы в армию

В День народного единства мероприятия впервые пройдут одновременно на трех ратных полях России – Куликовом, Бородинском и Прохоровском.

В День народного единства, 4 ноября, торжественные проводы в армию состоятся на трех ратных полях нашей страны – Куликовом, Бородинском и Прохоровском.

В этот же день церковь празднует День Казанской иконы Божией Матери, которую в 1612 году внес в освобожденную от поляков Москву Дмитрий Пожарский. На 4 ноября приходится и Димитриевская родительская суббота, установленная по благословению Сергия Радонежского в 1380 году в память воинов, павших на Куликовом поле.

День торжеств начнется с литии по всем героям, жизнь отдавшим за Отечество. Затем будет совершен мемориальный колокольный звон – заговорят колокола храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино, Спасо-Бородинского женского монастыря близ деревни Семеновское, храма апостолов Петра и Павла в Прохоровке.

Провожать призывников приедут их родные и близкие, которые вместе с будущими защитниками Родины примут участие в старинном обряде проводов. Напутствовать ребят будут ветераны боевых действий и военных конфликтов, военные комиссары областей, представители региональных и муниципальных органов власти участвующих в акции. Все призывники получат памятные подарки и посетят музейные экспозиции.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:35 +4
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Тульская областьКуликово поле

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