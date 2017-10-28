В Тульской области осудят сотрудника УФСИН, пронесшего в колонию мобильные телефоны

За свои «услуги» мужчина получил от посредника 20 тысяч рублей и был задержан полицейскими.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование в отношении 37-летнего сотрудника отдела безопасности исправительной колонии в Плавском районе.

Он обвиняется в получении взятки. По версии следствия, за 20 тысяч рублей мужчина пронес на территорию исправительного учреждения и передал одному из осужденных два мобильных телефона и около ста сим-карт.

Сразу после получения денег от посредника сотрудник УФСИН был задержан полицейскими. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.