новости
новости
Регистрация
Администрация Тулы: Качели на улице Хворостухина спилили законно

Администрация Тулы: Качели на улице Хворостухина спилили законно

Местная УК обследовала объект и пришла к выводу о том, что качели аварийные.

26 октября жительница Тулы сообщила редакции Myslo, что в ее дворе неизвестные спилили качели.

- Интересно, трубы от качелей будут использовать в сантехнических работах? Это вообще законно? — поинтересовалась тулячка.

Myslo запросил официальный комментарий у администрации Тулы.

- Качели во дворе дома № 11 по улице Хворостухина спилили по требованию управляющей компании, — сообщили в пресс-службе администрации. — Жилищники посчитали, что качели старые, ржавые и могут нести угрозу для детей. УК вызвала специалистов этой фирмы, которые удалили опасный объект с детской площадки.

Теперь жителям дома нужно провести собрание и определиться со своей управляющей компанией – нужны ли во дворе новые качели.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:25 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
спилили качели

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Щекинском водоканале ограничили подачу электричества за долги
На Щекинском водоканале ограничили подачу электричества за долги
В Туле налоговые инспекции объединяются в одну
В Туле налоговые инспекции объединяются в одну
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.