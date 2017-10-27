Администрация Тулы: Качели на улице Хворостухина спилили законно

Местная УК обследовала объект и пришла к выводу о том, что качели аварийные.

26 октября жительница Тулы сообщила редакции Myslo, что в ее дворе неизвестные спилили качели.

- Интересно, трубы от качелей будут использовать в сантехнических работах? Это вообще законно? — поинтересовалась тулячка.

Myslo запросил официальный комментарий у администрации Тулы.

- Качели во дворе дома № 11 по улице Хворостухина спилили по требованию управляющей компании, — сообщили в пресс-службе администрации. — Жилищники посчитали, что качели старые, ржавые и могут нести угрозу для детей. УК вызвала специалистов этой фирмы, которые удалили опасный объект с детской площадки.

Теперь жителям дома нужно провести собрание и определиться со своей управляющей компанией – нужны ли во дворе новые качели.