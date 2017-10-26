Тулячка: Кто разрешил сантехникам спиливать наши качели на металл?
В редакцию обратилась тулячка, ставшая очевидицей этого случая.
Все произошло утром 26 октября. По словам жительницы улицы Хворостухина Анастасии, к ним во двор приехали сантехники на брендированной машине и спилили качели на детской площадке.
– Только что из окна наблюдала эту картину. Приехала машина отопления, водоснабжения и сантехники. Рабочие припарковались рядом с детской площадкой и начали распиливать хорошие качели. В итоге трубы от качелей они распилили на куски чуть больше метра длиной, погрузили их к себе в автомобиль, сиденья от качелей отнесли, видимо, в мусорный бак. Интересно, трубы от качелей будут использовать в сантехнических работах?
Тулячка сделала несколько фотографий произошедшего:
Редакция запросила официальный комментарий у администрации Тулы.