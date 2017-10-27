В Туле налоговые инспекции объединяются в одну

В Туле появится единая налоговая инспекция.

Межрайонную ИФНС №11 по Тульской области (Зареченский и Пролетарский районы Тулы), ИФНС по Центральному району Тулы присоединяют к Межрайонной ИФНС России №12 по Тульской области, которая фактически становится единой городской инспекцией.

Межрайонная ИФНС №12 по Тульской области с 30 декабря 2017 года является правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности других вышеперечисленных инспекций.

Реорганизация налоговых инспекций Тульской области связана с процессом модернизации налоговой службы, повышением качества администрирования налогов и сборов, а также улучшением условий предоставления государственных услуг.

Налоговики говорят, что реорганизация никак не отразится на правах налогоплательщиков и не скажется на качестве обслуживания любой категории налогоплательщиков вне зависимости от того, за какой услугой налогоплательщик обратится в службу: будь то получение ИНН либо же получение справки об отсутствии задолженности, сдача налоговых деклараций или любые другие услуги. Прием налогоплательщиков реорганизуемых инспекций в Туле будет организован в операционных залах, расположенных в зданиях инспекции по адресам:

Тула, ул. Калинина, 3,

Тула, ул.Тургеневская, 66,

Тула, ул. Смидович, 20-б.

Таким образом, туляки смогут решать вопросы, связанные с налогообложением, в любом удобном по территориальному расположению операционном зале, независимо от места жительства налогоплательщика и места расположения в городе объектов его имущества.

Выезжать в центральный офис Межрайонной ИФНС России №12 по Тульской области не обязательно.

Реквизиты, номера телефонов, режим работы центральных офисов и ТОРМов размещены на страницах инспекций на сайте ФНС России.

Напоминаем, операционные залы инспекций принимают заявителей с 9.00 до 18.00 часов без перерыва на обед. Два дня в неделю по вторникам и четвергам специалисты операционных залов оказывают услуги гражданам с 9.00 до 20-00, вторую и четвертую субботы каждого месяца с 10.00 до 15.00.

Планируя свой визит в налоговый орган, можно воспользоваться онлайн-сервисом «Онлайн запись на прием в Инспекцию», который позволяет записаться на определенный день и временной интервал.