12 муниципальных образований Тульской области получат на развитие 10 млн рублей
Деньги пойдут на развитие экономики, спорта, ЖКХ и организацию муниципального управления.
В Туле подведены итоги работы местного самоуправления региона за 2016 год. Экспертная комиссия выбрала 12 муниципальных образований области, которые получат грант губернатора Тульской области на развитие в четырех сферах:
- экономика и развитие инвестиционной активности,
- физическая культура и спорт,
- ЖКХ,
- муниципальное управление применительно к демографической ситуации.
По итогам работы гранты получат Тула, рабочий поселок Новогуровский, Щекинский район, Ефремов, Узловский район, Веневский район, Каменский район, Куркинский район, Арсеньевский район, Чернский район, Тепло-Огаревский район, Дубенский район.
Общий объем дотаций составит 10 млн рублей.
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