12 муниципальных образований Тульской области получат на развитие 10 млн рублей

Деньги пойдут на развитие экономики, спорта, ЖКХ и организацию муниципального управления.

В Туле подведены итоги работы местного самоуправления региона за 2016 год. Экспертная комиссия выбрала 12 муниципальных образований области, которые получат грант губернатора Тульской области на развитие в четырех сферах:

экономика и развитие инвестиционной активности,

физическая культура и спорт,

ЖКХ,

муниципальное управление применительно к демографической ситуации.

По итогам работы гранты получат Тула, рабочий поселок Новогуровский, Щекинский район, Ефремов, Узловский район, Веневский район, Каменский район, Куркинский район, Арсеньевский район, Чернский район, Тепло-Огаревский район, Дубенский район.

Общий объем дотаций составит 10 млн рублей.