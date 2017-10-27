На въезде в Тулу депутаты посадили аллею

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы Тульской городской Думы.

Стела на Веневском шоссе – первое, что встречает гостей и жителей, въезжающих в город. Именно поэтому объекту было уделено особое внимание. Летом были обновлены буквы, герб и звезда Героя, смонтирована подсветка, посажены кустарники, цветы и уложен газон.

В пятницу, 27 октября, здесь появилась кленовая аллея. В ее закладке приняли участие депутаты Тульской городской Думы во главе с мэром Юрием Цкипури. Народные избранники около стелы «Тула» высадили 15 саженцев красного клена.

Выпавший снег не помешал запланированной на эту дату посадке – закрытой корневой системе деревьев не страшны морозы. Такие деревья можно сажать без вреда для них при температуре до минус 15 градусов Цельсия.

Вблизи стелы в скором времени начнется строительство нового микрорайона. Глава города Юрий Цкипури выразил надежду, что территория станет сквером и будет еще одним местом прогулок и отдыха для туляков.

Юрий Цкипури – Жители и гости оружейной столицы видят, как в последние годы преобразилась Тула. Ремонтируются дороги, приводятся в порядок дворовые территории, благоустраиваются парки и скверы, появляются новые зоны отдыха, которые уже полюбились горожанам. Проделана масштабная работа. Сегодня депутаты вносят свою лепту в это большое дело. Красные клены украсят въезд в город-герой Тулу. Высадка аллеи к 20-летию Тульской городской Думы – это хороший повод вспомнить всех, кто внес свой вклад в становление представительного органа местного самоуправления в нашем городе, обеспечивал развитие оружейной столицы. И высказать слова благодарности тем, кто на протяжении двух десятилетий отстаивал интересы туляков и прикладывал усилия для того, чтобы наша любимая Тула процветала.

Поскольку акция была приурочена к 20-летию Тульской городской Думы, то участие в ней приняли как нынешние депутаты, так и председатели гордумы 2-го и 3-го созывов – Олег Самылин и Владимир Могильников.