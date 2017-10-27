На въезде в Тулу депутаты посадили аллею
Вблизи стелы в скором времени начнется строительство нового микрорайона.
Стела на Веневском шоссе – первое, что встречает гостей и жителей, въезжающих в город. Именно поэтому объекту было уделено особое внимание. Летом были обновлены буквы, герб и звезда Героя, смонтирована подсветка, посажены кустарники, цветы и уложен газон.
В пятницу, 27 октября, здесь появилась кленовая аллея. В ее закладке приняли участие депутаты Тульской городской Думы во главе с мэром Юрием Цкипури. Народные избранники около стелы «Тула» высадили 15 саженцев красного клена.
Выпавший снег не помешал запланированной на эту дату посадке – закрытой корневой системе деревьев не страшны морозы. Такие деревья можно сажать без вреда для них при температуре до минус 15 градусов Цельсия.
Вблизи стелы в скором времени начнется строительство нового микрорайона. Глава города Юрий Цкипури выразил надежду, что территория станет сквером и будет еще одним местом прогулок и отдыха для туляков.
Юрий Цкипури
– Жители и гости оружейной столицы видят, как в последние годы преобразилась Тула. Ремонтируются дороги, приводятся в порядок дворовые территории, благоустраиваются парки и скверы, появляются новые зоны отдыха, которые уже полюбились горожанам. Проделана масштабная работа. Сегодня депутаты вносят свою лепту в это большое дело. Красные клены украсят въезд в город-герой Тулу. Высадка аллеи к 20-летию Тульской городской Думы – это хороший повод вспомнить всех, кто внес свой вклад в становление представительного органа местного самоуправления в нашем городе, обеспечивал развитие оружейной столицы. И высказать слова благодарности тем, кто на протяжении двух десятилетий отстаивал интересы туляков и прикладывал усилия для того, чтобы наша любимая Тула процветала.
Поскольку акция была приурочена к 20-летию Тульской городской Думы, то участие в ней приняли как нынешние депутаты, так и председатели гордумы 2-го и 3-го созывов – Олег Самылин и Владимир Могильников.
Олег Самылин
–Праздник этот всех тех, кто работал в Думе в разные годы. Когда мы начинали, то не было никакой законодательной основы, ничего – так сказать, «голое поле». С тех пор прошло 20 лет, и на протяжении стольких лет радует преемственность. Некоторые имеют статус депутата все пять созывов, это приятно – значит им избиратель доверяет. То, что мы заложили 20 лет назад, работает до сих пор. Те решения, которые мы принимали, были направлены на жителей Тулы, на социальные программы. Бюджет всегда был социально ориентированный. Нам не стыдно за то, что мы сделали.