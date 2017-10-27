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Элеонора Шевченко: В 2018 году полностью заменим 130 лифтов

Элеонора Шевченко: В 2018 году полностью заменим 130 лифтов

Министр строительства и ЖКХ Тульской области предупредила, что на лифты придется добавить денег и самим жителям

27 октября 2017 года в Общественной палате Тульской области состоялась встреча общественников  с министром строительства и ЖКХ Элеонорой Шевченко. Обсуждали одно из поручений губернатора, которое он дал на рабочем совещании по развитию Тулы. А именно - администрации Тулы совместно с региональным министерством строительства и ЖКХ обеспечить начало реализации проекта по замене лифтов в областном центре уже в 2018 году.

Как пояснила Элеонора Шевченко, в региональном бюджете выделено 50 млн рублей на субсидирование замены лифтов.

- Из этих средств 40 млн. руб. получит Тула, а 10 млн. руб. – Новомосковск, - пояснила министр. – Столько же должны добавить муниципальные бюджеты Тулы и Новомосковска. Но основное финансирование будет производиться из Фонда капитального ремонта.

По словам министра, это пилотный вариант программы по замене лифтового хозяйства.  И для того, чтобы по программе капремонта передвинуть сроки замены лифтов в домах, потребуется софинансирование со стороны жителей.

- Мы рассчитали сумму так, чтобы жителям было не очень накладно, - сказала министр. – Ориентировочно это будет 1800 с квартиры с рассрочкой в полгода. Предварительно в Туле в 2018 году будут заменены полностью 75-100 лифтов (хотя первоочередной замены требуют 67 лифтов), а в Новомосковске – 25-30 лифтов (хотя потребность в замене в городе химиков 60 лифтов).

Если программа-2018 сработает, а минстрой найдет надежного поставщика добротных лифтов, то программа будет  продолжена.

Элеонора Шевченко особо подчеркнула, что замена лифтов без софинансирования собственников не состоится. И выразила надежду, что туляки поддержат эту программу, в том числе и рублем.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 18:29 +3
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