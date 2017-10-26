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В Тульской области родителей и опекунов детей-инвалидов освободят от транспортного налога

В Тульской области родителей и опекунов детей-инвалидов освободят от транспортного налога

Тульская облдума приняла поправки в региональный закон о транспортном налоге.

По данным пенсионного фонда, на 1 января 2017 года в Тульской области проживает 4599 детей-инвалидов. По принятому закону будут исключены из льготной категории автомобили, включенные в перечень Минпромторга РФ стоимостью от 3 млн руб. Это сократит возможность уйти от уплаты налога тем, кто записывает свои дорогостоящие авто на инвалидов.
 
Кстати, по данным налоговых органов за 2015 год льготы были предоставлены владельцам 128 дорогостоящих авто на сумму 3,7 млн руб.
 
Также исключены из льготных четыре категории, налоговые льготы на которые не заявляются долгое время: лечебно-трудовые мастерские, автотранспорт строительных фирм для перевозки крупногабаритных грузов, автоколонны войскового типа, образовательные учреждения для детей, где есть программы подготовки водителей.
 
Предлагается увеличить на 10 процентов размеры ставок  транспортного налога на мотоциклы, моторные лодки, яхты, скутера и гидроциклы. Это даст  дополнительные поступления в бюджет 1,5 млн руб.
Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 10:26 +1
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