В Туле через два месяца откроется творческий индустриальный кластер «Октава»

Проект масштабный, который позволит изменить не только культурную составляющую в жизни туляков, но и станет отдельным туристическим центром притяжения.

Уникальный для Тулы творческий индустриальный кластер «Октава» откроет свои двери для посетителей уже буквально через два месяца – в декабре. О том, как идет приготовление и что собой будет представлять этот кластер стало известно на презентации, которая состоялась 25 октября на базе предприятия.

Алексей Дюмин – Это уникальный проект, в котором сочетаются образовательные, культурные и производственные составляющие. Творческий индустриальный кластер наряду с другими объектами может стать точкой притяжения не только для тульской молодёжи, но и для людей старшего поколения и жителей других уголков региона. Важно, что это проект, который изменит экономический и социальный облик центра Тулы и повлияет на развитие города, — отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Вячеслав Федорищев – У истоков проекта стояли правительство региона, госкорпорация "Ростех" и корпорация ВСМПО-АВИСМА. Они заложили фундамент этого проекта и сегодня мы видим, как он начинает реализовываться, – сказал Вячеслав Федорищев. – У этого проекта определяющая роль, потому что в нем уникальным образом соединены производственная и образовательная функции. Очень многие предприятия в Тульской области модернизируются, но когда будет реализована утвержденная стратегия, то можно будет говорить о том, что «Октава» зажила новой жизнью. Мы сможем уже не просто рассуждать, а своими глазами наблюдать, как изменится в городе социальная, экономическая и культурная жизнь.

Михаил Шелков – Изначально мы планировали создать центр для обучения высококвалифицированных сотрудников, но постепенно проект вышел за эти рамки и теперь он может быть не только прибыльный. Но в какие-то моменты нужно развивать не только бизнес, но и делать добро, – отметил заместитель председателя совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Михаил Шелков.

Василий Бровко – Тульская область является ярким примером развития регионов. Но без удержания молодежи, не будет регионализации, – пояснил директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко. – Поэтому первое, что необходимо, – это создание комфортной городской среды, способствующей вовлечению креативного класса, а также создание новых типов рабочих мест в Туле, чтобы остановить отток креативной молодежи. Это проблема сегодня для всех городов России, и Тула не исключение.

Кроме этого, кластер «Октава» охватывает и урбанистический аспект. Первое, куда приезжает любой турист в любом городе, – это, как правило, центр. Это визитная карточка города, на которой не должно быть заброшенных мест.

– Создание туристического центра в Туле невозможно, если в самом центре города находится пустырь. Есть такая теория: если в квартале есть одно разбитое окно, то скоро появятся еще. Еще в 80-е годы в Нью-Йорке было проведено исследование, которое выяснило: если хочешь бороться с преступностью и ратуешь за создание комфортных городских условий, ты не можешь оставлять такие заброшенные участки. «Октава», находясь в самом центре и не имея развития последние 35 лет, очевидно превратилась в заброшенный пустырь, который напоминает каждому туляку о не самом лучшем периоде развития его города, – отметил Василий Бровко.

Именно поэтому при создании кластера «Октава» работы проводятся не только внутри, но и снаружи.

Тула – это промышленная мастерская столица России и исторически имеет стратегическое значение для страны. Здесь сосредоточено более 100 оборонных предприятий, часть из них входит в госкорпорацию «Ростех», а в обрабатывающей промышленности занят 41% экономически активного населения. Город обладает огромным туристическим потенциалом, имеет большое историческое наследие и прекрасную инфраструктуру, связывающую столицу (основной источник туристов) с Тулой. По стратегии развития туризма региона, областной центр должен ежегодно принимать до 1 миллиона российских туристов и 700 тысяч иностранных.

Что легло в основу кластера «Октава»

Проектированию творческого индустриального кластера «Октава» предшествовали более 125 глубинных интервью с жителями самых различных слоев. С помощью студентов вузов, сотрудников и ветеранов заводов, владельцев малых и крупных предприятий, работников учреждений культуры, творческих сообществ и проектов, молодежи, а также семьей удалось выяснить, что такое «тульскость» и что отличает Тулу от всех остальных городов.

– Оказалось, что настоящий житель Тулы – это Левша. Это мейкер, человек, который может буквально из зубочистки создать великое произведение. Поэтому важно создать сообщество, которое будет драйвером, будет двигать город вперед. Для него и создается это место, – пояснила директор творческого индустриального кластера «Октава» Дарья Женихова.

В итоге удалось сформировать несколько базовых запросов горожан, которые и легли в основу уникального кластера:

- Формирование нового типа квартала в центре города: зеленый и экологически чистый. Предполагается, что это будет зона без автомобилей и с пешеходными дорожками.

- Фокус на молодежь. Сегодня основным местом проведения досуга являются торговые центры. Поэтому основная задача кластера - вовлечение и увлечение ее другим – образовательным контентом, который будет способствовать развитию новых качеств молодых людей.

- Тула – мастеровой город испокон веков. На базе кластера появятся площадки, куда смогут прийти родители с ребенком, чтобы научиться или научить свое чадо делать что-то своими руками.

Из чего будет состоять кластер «Октава»

– Кластер «Октава» – это совместный труд известных архитекторов, урбанистов, людей, занимающихся социально-культурным программированием, и тульских жителей. Изначально было важно, чтобы жители напрямую были вовлечены в создание кластера. Жизнью он обрастет тогда, когда туляки возьмут его в свои руки, – добавила Дарья Женихова.

На первом этаже будет располагаться современная студия звукозаписи, библиотека, ЗИН-редакция, книжный магазин и фодлап-лаборатория.

ЗИН – это популярное направление самиздата. По словам Дарьи Жениховой, на заводах всегда существовала газета, в связи с этим решено было открыть и на базе «Октавы» так называемый «голос «Октавы». На сегодняшний день авторы проекта кластера уже нашли нескольких туляков, которые занимаются этим направлением.

В планах будущим летом провести большой ЗИН-фестиваль, на который съедутся участники со всей России.

Уникальная научно-техническая библиотека из 7 тысяч книг. Она не имеет аналогов в России и будет отвечать на запросы высшей технической школы, станет точкой притяжения как для туляков, так и для гостей города. В ней будет регулярно проходить большое количество семейных и детских программ, мастер-классов и различных занятий. В библиотеке будет работать детская зона роботологии, за которую будут отвечать также тульские участники. Они уже сейчас разрабатывают программу, которая будет связана с тематикой «Октавы».

– При подготовке кластера был выявлен большой запрос на досуг для тинейджеров. Эти молодые люди – действительно наше будущее. И если мы хотим перемен, то начинать надо с них. Мы очень хотим, чтобы для них это стало настоящим домом, таким домом культуры: креативной и технологической, – добавила директор кластера.

На втором этаже расположится музей станка и человека. В нем будут выставлены как физические объекты, так и виртуальные. Это мультимедийный, иммерсивный музей, для работы которого уже сегодня подготовлено не менее десятка сценариев экскурсий.

– Можно будет как кинотеатре выбрать время посещения, прийти и прослушать созданную именно на это время экскурсию. Тема человека и станка будет показана через советское кино, плакаты-пропаганду, дневники рабочих, собранные в ХIХ-ХХ веках, экономику и промышленность. Я думаю, что это будет прекрасное приобретение для города и для страны в целом, – считает Дарья Женихова.

На этом же этаже будет оборудован выставочный зал, проектированием которого занимались профессиональные московские галеристы. Там будет качественный свет, можно будет провести любые современные арт-выставки.

На 3-м этаже будет располагаться нового образца высшая техническая школа.

– Дать миру новых профессионалов – одна из главных задач кластера. Инженеров, продюсеров производства, людей, которые будут актуализированы и смогут управлять производствами нового типа. И конечно мы хотим поднять престиж завода, показать, что это не просто предприятие, а космический корабль, который летит и устремлен в будущее, – поясняет директор кластера.

4-й этаж отведен под сам кластер – офисы различных стартапав.

– Над созданием архитектурного проекта работала профессиональная команда урбанистов российско-французской компании. Они не в первый раз переосмысливают заводскую среду. Будет сохранён этот лофтовый дух. Мы собираем мебель различных российских дизайнеров. Новые общественные пространства открыты для всех. Даже если вы не посещаете музей, то можно просто прийти в кафе с ноутбуком и спокойно работать, – добавила Дарья Женихова.

Открытие кластера запланировано на декабрь. К этому моменту во дворе кластера появится свой каток. Но даже в этом случае к его организации дирекция кластера подошла нестандартно.

Это будет дизайнерский качественный каток со своей ивент-программой.

Весной во дворе кластера начнут работу мастерские, а на месте катка летом будет работать площадка-лекторий и кинотеатр. Это станет местом для проведения фестивалей и других событий, тульский аналог московской «Стрелки».

– Когда мы работали над созданием кластера, мы привлекали большое количество людей, которые уже реализуют в Туле невероятно интересные проекты. Эти люди и стали основой кластера. Но конечно, мы ждем новых предложений, мы открыты для них и готовы рассмотреть. Идеология кластера зиждется на обмене, чтобы резиденты, дирекция кластера и жители создавали. Можно прислать заявку на нашу почту, и мы ее обязательно рассмотрим, – добавила Дарья Женихова.

Что будет с заводом «Октава»?

– Изначально, анализируя экономические результаты предприятия, мы не видели перспектив. Поэтому планировалось перенести «Октаву» на другую нашу площадку – на Одоевском шоссе и объединить там с другим комплиментарным предприятием и переформатировать производство, – рассказывает Василий Бровко. – Но при детальном исследовании мы поняли, что завод «Октава» уникальный по своей сути не только в тульском разрезе, но и в мировом. Именно отсюда пошла вся акустическая промышленность России, здесь было придумано много таких вещей, которые для мира носят уникальный характер. Поэтому мы поняли, что завод нужно обязательно сохранить. Новый проект учитывает, что часть территорий будет занимать историческое производство.

На сегодняшний день мы поменяли руководящий состав, Александр Веселов возглавил завод, привлекли инвестиции, впервые за 25 лет наняли новых специалистов, усилили менеджерский состав и разработали новую систему мотивации для заводчан, подняли работникам зарплату.

На сегодняшний день разработана четкая программа развития завода и вывода его из кризиса. Уже заключены первые контракты. Предполагается, что «Октава» ежегодно будет увеличивать объемы прибыли на 30%. Ожидается вывести предприятие на потребительский рынок в 2019 году. Предполагается, что к 2021 году выручка от реализации гражданской продукции ПАО «Октава» составит более 1 млрд рублей.