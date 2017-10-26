Татьяна Ларина назначена на должность уполномоченного по правам человека в Тульской области
На этом посту она сменила Галину Фомину.
Татьяна Ларина родилась 24 ноября 1962 года в Туле.
Образование:
- Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации, специальность «юриспруденция», присвоена квалификация «юрист» — 1998 г.; Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, специальность «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», присвоена квалификация «экономист» — 1986 г.;
- Аспирантура Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2004 г.
1980 — 1981 год — рабочая хлебозавода № 1 ПО «Тулагорхлеб».
1981 — 1985 год — бухгалтер Управления пищевой промышленности Тулоблисполкома.
1985 — 1989 год — инженер по планированию Изюмского приборостроительного завода (Харьковская область).
1989 — 1992 год — бухгалтер территориального производственного объединения
«Тулахлебпром» Тулоблисполкома.
1992 — 2014 год — Правительство (Администрация) Тульской области:
1992 — 1995 год — главный специалист комитета по делам молодежи Тульской области,
1995 - 1997 год — начальник отдела Тульского областного лицензионного центра,
1997 — 2005 год — начальник отдела, главный советник департамента по лицензированию Тульской области,
2005 — 2010 год — директор департамента труда Тульской области,
2010 — 2012 год — директор департамента труда и занятости населения Тульской области,
2012 год — заместитель министра — директор департамента труда и занятости населения министерства здравоохранения и социального развития Тульской области,
2013 — 2014 год — заместитель министра — директор департамента труда и занятости населения министерства труда и социальной защиты Тульской области.
2014 год — н.в. — депутат Тульской городской Думы
Награждена серебряной медалью Тульской области «За особый вклад в развитие Тульской области», благодарностью губернатора Тульской области, Почетной грамотой администрации Тульской области.