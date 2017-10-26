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Татьяна Ларина назначена на должность уполномоченного по правам человека в Тульской области

Татьяна Ларина назначена на должность уполномоченного по правам человека в Тульской области

На этом посту она сменила Галину Фомину.

Облдума единогласно утвердила на должность уполномоченного по правам человека в Тульской области Татьяну Ларину.
 
Свои новые обязанности Ларина будет исполнять с 30 ноября 2017 года. На следующем заседании облдумы она примет присягу.
 
Отметим, что должность уполномоченного по правам человека занимала Галина Фомина. Она была снята с должности в связи с окончанием полномочий.
 

Татьяна Ларина родилась 24 ноября 1962 года в Туле.

Образование:

  • Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации, специальность «юриспруденция», присвоена квалификация «юрист» — 1998 г.; Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, специальность «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», присвоена квалификация «экономист» — 1986 г.;
  • Аспирантура Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2004 г.

1980 — 1981 год — рабочая хлебозавода № 1 ПО «Тулагорхлеб».

1981 — 1985 год — бухгалтер Управления пищевой промышленности Тулоблисполкома.

1985 — 1989 год — инженер по планированию Изюмского приборостроительного завода (Харьковская область).

1989 — 1992 год — бухгалтер территориального производственного объединения

«Тулахлебпром» Тулоблисполкома.

1992 — 2014 год — Правительство (Администрация) Тульской области:

1992 — 1995 год — главный специалист комитета по делам молодежи Тульской области,

1995 - 1997 год — начальник отдела Тульского областного лицензионного центра,

1997 — 2005 год — начальник отдела, главный советник департамента по лицензированию Тульской области,

2005 — 2010 год — директор департамента труда Тульской области,

2010 — 2012 год — директор департамента труда и занятости населения Тульской области,

2012 год — заместитель министра — директор департамента труда и занятости населения министерства здравоохранения и социального развития Тульской области,

2013 — 2014 год — заместитель министра — директор департамента труда и занятости населения министерства труда и социальной защиты Тульской области.

2014 год — н.в. —  депутат Тульской городской Думы

Награждена серебряной медалью Тульской области «За особый вклад в развитие Тульской области», благодарностью губернатора Тульской области, Почетной грамотой администрации Тульской области.

 

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 10:23 +1
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