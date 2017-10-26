Татьяна Ларина назначена на должность уполномоченного по правам человека в Тульской области

На этом посту она сменила Галину Фомину.

Облдума единогласно утвердила на должность уполномоченного по правам человека в Тульской области Татьяну Ларину.

Свои новые обязанности Ларина будет исполнять с 30 ноября 2017 года. На следующем заседании облдумы она примет присягу.

Отметим, что должность уполномоченного по правам человека занимала Галина Фомина. Она была снята с должности в связи с окончанием полномочий.