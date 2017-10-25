В Туле запретили расклейку афиш на остановках и столбах

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Изменения вошли в муниципальную программу по формированию городской среды.

Тульские депутаты внесли изменения в городские Правила благоустройства. Согласно новой редакции, печатные материалы (афиши, листовки, объявления, плакаты и баннеры) нельзя размещать на стенах зданий, сооружений, остановочных павильонах, столбах, деревьях, опорах наружного освещения и рекламных конструкций, распределительных щитах, оградах и перилах.

Под запрет также попали надписи, рисунки краской и другими трудносмываемыми составами.

На тротуарах и рядом с входными группами запрещено устанавливать складные конструкции — штендеры.

Кроме того, в Правилах появился раздел, регламентирующий порядок и механизм участия общественности в процессе благоустройства.