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Под Тулой ВАЗ съехал в пруд: виновник ДТП наказан
Фото с места аварии.

Под Тулой ВАЗ съехал в пруд: виновник ДТП наказан

Водитель был за рулем пьяный. В аварии погиб 23-летний парень.

Ленинский районный суд 31 августа 2017 года признал виновным 22-летнего туляка по статье «Нарушение ПДД лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека», сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд установил, что 9 апреля ночью парень в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ-21130, на территории СНТ «50 лет Октября» (возле д. Рвы Ленинского района) на скорости съехал с дороги в пруд. 23-летний пассажир легковушки погиб на месте ДТП.

Суд назначил виновнику наказание — 1 год лишения свободы в колонии-поселении.

Прокурор района посчитал приговор слишком мягким и подал апелляцию.

25 октября суд усилил наказание до 2-х лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением управления транспортным средством на 3 года.

Приговор вступил в законную силу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:32 +1
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