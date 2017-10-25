В Туле по улице Демонстрации запретят остановку и стоянку транспорта

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы информирует, что 26 октября будет ограничена остановка и стоянка транспорта по улице Демонстрации (четная сторона).

Запрет коснется участка от улицы Дмитрия Ульянова до улицы Первомайской с 0.00 до 23.00.

Такие меры должны обеспечить безопасность дорожного движения при проведении Тульского молодежного патриотического форума.