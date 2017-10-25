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В Туле появится улица Василия Грязева и генерала Горшкова
Фото пресс-службы Тульской городской Думы.

В Туле появится улица Василия Грязева и генерала Горшкова

В Заречье появится бульвар Горшкова, а на Зеленстрое – улица Грязева.

25 октября тульские депутаты приняли решение присвоить имена знаменитых горожан участкам улично-дорожной сети.

В новом микрорайоне Красные ворота в Заречье будет создан бульвар от Московского шоссе до улицы Ключевой. Он будет носить имя Героя России, генерала Анатолия Петровича Горшкова.

А именем выдающегося российского конструктора, создателя передовых систем стрелково-пушечного вооружения Василия Петровича Грязева назовут улицу в микрорайоне Зеленстрой-2. Она свяжет проспект Ленина, улицу Генерала Маргелова и Платоновский парк.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:20 0
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