Фото пресс-службы Тульской городской Думы.
В Туле появится улица Василия Грязева и генерала Горшкова
В Заречье появится бульвар Горшкова, а на Зеленстрое – улица Грязева.
25 октября тульские депутаты приняли решение присвоить имена знаменитых горожан участкам улично-дорожной сети.
В новом микрорайоне Красные ворота в Заречье будет создан бульвар от Московского шоссе до улицы Ключевой. Он будет носить имя Героя России, генерала Анатолия Петровича Горшкова.
А именем выдающегося российского конструктора, создателя передовых систем стрелково-пушечного вооружения Василия Петровича Грязева назовут улицу в микрорайоне Зеленстрой-2. Она свяжет проспект Ленина, улицу Генерала Маргелова и Платоновский парк.
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