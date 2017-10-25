Тульские конькобежцы вошли в десятку сильнейших на старте Кубка России

Фото Федерации конькобежного спорта Тульской области.

В подмосковной Коломне завершился первый этап Кубка России по конькобежному спорту. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 25 регионов страны. Представители Тульской области наград не завоевали, но сумели войти в десятку сильнейших.

В забеге на 500 метров Артём Золотарёв занял девятое место (36,07 сек), Данила Бобырь — 17-е (36,75 сек), а Даниил Базоров — 23-е (36,95 сек).

На дистанции 1000 метров Данила Бобырь стал 8-м (1.11,35 сек.), а Даниил Базоров занял 31-е место (1.15,13 сек).

Кубок России по конькобежному спорту в Коломне — первый из пяти этапов сезона 2017-2018 годов. На каждом из этих этапов конькобежцы, в зависимости от результатов на дистанциях, зарабатывают очки. Спортсмены с наибольшим количеством очков примут участие в финале Кубка России в конце сезона.