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Тульские конькобежцы вошли в десятку сильнейших на старте Кубка России
Фото Федерации конькобежного спорта Тульской области.

Тульские конькобежцы вошли в десятку сильнейших на старте Кубка России

Об этом сообщает Федерация конькобежного спорта Тульской области.

В подмосковной Коломне завершился первый этап Кубка России по конькобежному спорту. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 25 регионов страны. Представители Тульской области наград не завоевали, но сумели войти в десятку сильнейших.

В забеге на 500 метров Артём Золотарёв занял девятое место (36,07 сек), Данила Бобырь — 17-е (36,75 сек), а Даниил Базоров — 23-е (36,95 сек).

На дистанции 1000 метров Данила Бобырь стал 8-м (1.11,35 сек.), а Даниил Базоров занял 31-е место (1.15,13 сек).

Кубок России по конькобежному спорту в Коломне — первый из пяти этапов сезона 2017-2018 годов. На каждом из этих этапов конькобежцы, в зависимости от результатов на дистанциях, зарабатывают очки. Спортсмены с наибольшим количеством очков примут участие в финале Кубка России в конце сезона.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:28 +1
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