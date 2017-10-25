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В Туле иномарка на буксире врезалась в столб: за рулем нашли мертвого водителя
Кадр из видео.

В Туле иномарка на буксире врезалась в столб: за рулем нашли мертвого водителя

Следствие выясняет, в какой момент погиб мужчина – до или после ДТП.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 25 октября, около 13.00 в Туле. На Павшинском мосту буксируемый автомобиль «Дэу Нексия» врезался в столб, водитель обнаружен мертвым за рулем.

По некоторым данным, «Дэу Нексия», которую тащил на тросе другой автомобиль, внезапно поменяла траекторию и въехала в столб.

Есть версия, что водитель «Дэу» мог умереть еще до столкновения, это и стало причиной аварии.

Все обстоятельства и причины происшествия установят сотрудники правоохранительных органов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:18 0
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