Кадр из видео.
В Туле иномарка на буксире врезалась в столб: за рулем нашли мертвого водителя
Следствие выясняет, в какой момент погиб мужчина – до или после ДТП.
Серьезное ДТП произошло сегодня, 25 октября, около 13.00 в Туле. На Павшинском мосту буксируемый автомобиль «Дэу Нексия» врезался в столб, водитель обнаружен мертвым за рулем.
По некоторым данным, «Дэу Нексия», которую тащил на тросе другой автомобиль, внезапно поменяла траекторию и въехала в столб.
Есть версия, что водитель «Дэу» мог умереть еще до столкновения, это и стало причиной аварии.
Все обстоятельства и причины происшествия установят сотрудники правоохранительных органов.
Другие статьи по темам
Место
Прочее