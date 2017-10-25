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В Тульской области стартовала акция «Безопасная дорога»

В Тульской области стартовала акция «Безопасная дорога»

Главная цель – предупредить и снизить количество несчастных случаев на железной дороге, в том числе с несовершеннолетними.

В канун осенних школьных каникул на Московской железной дороге проводится совместная с правоохранительными органами профилактическая акция «Безопасная дорога».

Главная цель акции — предупредить и снизить количество несчастных случаев на железной дороге, в том числе с несовершеннолетними.

Во время акции железнодорожники совместно с полицейскими проведут рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности, и напомнят им, что это опасно для здоровья и жизни.

Особое внимание уделят образовательным учреждениям, расположенным в непосредственной близости от объектов транспорта.

Основной причиной, которая приводит к несчастным случаям на железнодорожном транспорте, является нарушение пешеходами правил безопасного поведения.

Самые распространенные нарушения — хождение по путям в неположенных местах, а также переход железной дороги перед приближающимся поездом.

Так, например, только в третьем квартале текущего года за подобные нарушения было задержано 437 человек.

Московская железная дорога напоминает гражданам о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:05 +1
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