30 октября в Туле почтут память жертв политических репрессий.

СПРАВКА

Тесницкий лес — место массовых расстрелов 1937—1938 годов и захоронений расстрелянных.

Летом 1991 года в результате поисковых работ, проведенных по инициативе Тульского общества «Мемориал» там была вскрыта одна из могильных траншей, проведена эксгумация 30 останков. Прокуратурой было возбуждено уголовное дело, судмедэкспертиза подтвердила, что останки принадлежат расстрелянным в 1930-е.

Могильных рвов на этом участке насчитывается более 100; по неполным данным, в них находились останки не менее 2500 человек. Поименные списки захороненных не обнаружены, известны отдельные имена.

Перезахоронение останков состоялось 26 августа 1994 на месте обнаружения, на братской могиле был установлен закладной камень памятника жертвам репрессий и поклонный крест, а в 2002 рядом построена и освящена часовня Новомучеников и Исповедников Российских.

В начале 2011 на месте закладного камня установлен памятник: камень-валун на постаменте с надписью: «Здесь захоронены безвинно казненные в 1937—1938 годах жертвы сталинских репрессий».