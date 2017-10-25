«ТНС энерго Тула» напомнит тулякам о необходимости уплаты налогов

В ноябре жители Тульской области получат квитанции на оплату электроэнергии с напоминанием о сроках оплаты различных видов налогов. Цель кампании – напомнить тулякам, что оплата налогов столь же обязательна, как и оплата счетов за электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба АО «ТНС энерго Тула» со ссылкой на заместителя руководителя УФНС России по Тульской области Александра Белишева. По его словам, налоговые поступления в региональные и местные бюджеты во многом обеспечивают стабильность социального развития области. Налоговики и энергетики напомнят жителям об истечении срока уплаты имущественных налогов, который закончится 1 декабря.

Как отметила заместитель директора по развитию АО «ТНС энерго Тула» Елена Зайцева, информационные сообщения на платежных документах – гарантия достоверности информации. Благодаря им абоненты не пропустят важные отчетные и налоговые периоды и узнают о нововведениях в законодательстве.

Совместная информационная кампания УФНС России по Тульской области и АО «ТНС энерго Тула» пройдет в ноябре-декабре. Она нацелена на граждан, имеющих налоговые обязательства в части владения транспортом, недвижимостью и земельными участками.