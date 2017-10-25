Тульские врачи проведут выездной приём на территории щекинского завода

Подобные проекты должны повысить мотивацию работодателей к сохранению и укреплению здоровья сотрудников.

30 и 31 октября с 9.00 до 13.00 медики проведут скрининговое обследование работников тульского филиала ОАО «Газэнергосервис» – завод «РТО», расположенного в Щекино, по адресу: ул. Пирогова, д. 45.

В составе выездной бригады будут специалисты «Тульского областного центра медицинской профилактики и реабилитации им. Я. С. Стечкина», онкологического и наркологического диспансеров, а также Щекинской районной больницы.

Работникам промышленного предприятия измерят индекс массы тела, артериальное давление, проведут экспресс-анализ уровня общего холестерина и глюкозы в крови, оценят функциональное состояние сердца на кардиовизоре, а легких – на спирометре.

Врачи проведут биоимпедансметрию (определение состава тела: процентное соотношение жировой и мышечной массы), флюорографию, а женщинам – маммографию. Также осмотр на наличие онкопатологий проведут дерматолог и стоматолог. Также сотрудники предприятия смогут пройти вакцинацию против гриппа.

После комплексного осмотра терапевты дадут рекомендации по профилактике заболеваний, а также по дальнейшему лечению или обследованию.