В Богородицке подростки избили, зарезали и подожгли мужчину

Накануне вечером, 24 октября, в реанимации Богородицкой центральной районной больницы скончался 54-летний житель райцентра. Межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей Богородицкого района – молодые люди в возрасте 18 и 16 лет. По версии следствия, они пришли в дом к своей знакомой, где встретили её сожителя.

Между ними возник конфликт – подростки избили мужчину, нанесли не менее пяти ножевых ранений, а затем подожгли его. Вернувшаяся домой женщина вызвала полицию и медиков. Несчастный скончался в реанимации.

Уголовное дело передано для дальнейшего в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.