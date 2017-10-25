новости
новости
Регистрация
В Богородицке подростки избили, зарезали и подожгли мужчину

В Богородицке подростки избили, зарезали и подожгли мужчину

От полученных повреждений несчастный скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Накануне вечером, 24 октября, в реанимации Богородицкой центральной районной больницы скончался 54-летний житель райцентра. Межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей Богородицкого района – молодые люди в возрасте 18 и 16 лет. По версии следствия, они пришли в дом к своей знакомой, где встретили её сожителя.

Между ними возник конфликт – подростки избили мужчину, нанесли не менее пяти ножевых ранений, а затем подожгли его. Вернувшаяся домой женщина вызвала полицию и медиков. Несчастный скончался в реанимации.

Уголовное дело передано для дальнейшего в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:28 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делоубийствоСУ СК России по Тульской областипреступлениеподростки убили мужчину
Место
Тульская областьБогородицк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«ТНС энерго Тула» напомнит тулякам о необходимости уплаты налогов
«ТНС энерго Тула» напомнит тулякам о необходимости уплаты налогов
Роспотребнадзор приравнял спиртовые добавки и ароматизаторы к водке
Роспотребнадзор приравнял спиртовые добавки и ароматизаторы к водке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.