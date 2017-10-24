«Зелёный город»: тульские студенты реализовали свой экологический проект

Автор - Анна Чекмазова.

В Туле инициативные представители студенчества создали коммуникационное агентство «STARK» и воплощают свои смелые социально ориентированные идеи в реальность.

Сбор макулатуры, посадка деревьев и привлечение внимания к проблемам экологии — то, что интересно студентам 4 курса ТулГУ специальности «Реклама и связи с общественностью». «Вот молодежь пошла», — не про них. Эти ребята знают, как с пользой проводить своё время и привлекать к этому других людей.

«Мы понимаем, что глобально решить проблему экологии не сможем, но в силах каждого человека внести свой вклад в одно общее очень важное дело и сделать родной край чуточку лучше».

Главной целью коммуникационного агентства «STARK» является улучшение окружающего мира, а для начала — совершенствования Тульского края.

STARK — это первые буквы фамилий участников агентства:

S — Сизова Юлия

T — Тамбовская Екатерина

A — Артемова Жанна

R — Ростенко Евгений

K — Кузнецов Александр

Также название отражает глобальные планы проекта: с английского переводится как сильный, мощный, интенсивный, крупный.

Деятельность STARK началась с акции «Зеленый город», задумка которой — организация бумажного круговорота по всей Туле. Первым этапом стал сбор макулатуры.

«Неожиданно мы получили огромный отклик, — рассказывает Юлия Сизова, один из организаторов акции. — Люди были очень активны. Это и представители организаций, и мамы с детьми, и пенсионеры, и школьники».

За три дня 25−27 сентября туляки собрали 1756,5 кг макулатуры, которые в дальнейшем были приняты на переработку компанией «ВторМ».

На вырученные деньги (плюс материальная помощь тульских властей) 19 октября ребята посадили в городе деревья.

В мероприятии приняли участие студенческий коллектив Института гуманитарных и социальных наук ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», представители Тульской Городской Думы, начальник главного управления по Советскому территориальному округу Александр Картышов, депутат Тульской Городской Думы Анастасия Дементьева. Акцию поддержали партнеры, в числе которых МКП «Тулгорэлектротранс», компания «Ingate», купонатор HomsBox, Танцевальный дом BM1, сеть цветочных магазинов «Клумба», и жители города.

Как можно заметить, проект объединяет людей разных сфер деятельности, интересов и возрастов и наглядно показывает, что проблема экологии волнует туляков. Подобные проекты востребованы. Они формируют экологическую культуру и повышают осознанность.

Благодаря инициативе студентов десятки туляков сдали макулатуру на переработку и 30 красных кленов украшают сквер на ул. Ленина, 28.

Участники КА «STARК» не собираются останавливаться на достигнутом, планируют расширять свою команду и уже продумывают следующую социальную акцию.

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