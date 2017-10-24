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На улице Новотульской в кабине грузовика нашли труп водителя

На улице Новотульской в кабине грузовика нашли труп водителя

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Следователи проводят проверку.

Накануне утром, 23 октября, в Пролетарском районе Тулы, на улице Новотульской, был найден труп 50-летнего мужчины. Тело находилось в кабине грузовика Scania, его обнаружил знакомый водителя.

Как стало известно MySLO, умерший был дальнобойщиком и скончался во время ночёвки на стоянке. По предварительной информации, следов насилия на теле нет – несчастный скончался от внезапного ухудшения состояния здоровья.

По факту произошедшего сотрудники СУ СК России по Тульской области проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:34 +3
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Место
Тулаулица Новотульская

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