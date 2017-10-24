новости
новости
Регистрация
Тульская семейная пара Дубинских отметила 65-летие совместной жизни
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульская семейная пара Дубинских отметила 65-летие совместной жизни

От имени губернатора Тульской области юбилярам вручили Благодарственное письмо и памятный подарок «Летопись семьи».

24 октября в Туле во Дворце бракосочетания чествовали юбиляров супружеской жизни Дубинских Марка Самойловича и Ольги Александровны, проживших в браке 65 лет.

Марк Самойлович — член союза писателей России, руководитель школы молодого автора «Пегас», обладатель множества наград и медалей. Ольга Александровна всегда была рука об руку со своим мужем, во всем ему помогала, поддерживала.

В этой дружной семье родилась дочь Галина, которая подарила своим родителям внуков Дмитрия и Ирину. На сегодняшний день юбиляры могут похвастаться и правнуками — Дарьей и Данилой.

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина юбилярам вручили Благодарственное письмо и памятный подарок «Летопись семьи».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:47 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
супругижелезная свадьба

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Зелёный город»: тульские студенты реализовали свой экологический проект
«Зелёный город»: тульские студенты реализовали свой экологический проект
За тепло, свет, газ и воду будем платить напрямую поставщикам
За тепло, свет, газ и воду будем платить напрямую поставщикам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.