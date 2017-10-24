Тульская семейная пара Дубинских отметила 65-летие совместной жизни

Фото пресс-службы администрации Тулы.

24 октября в Туле во Дворце бракосочетания чествовали юбиляров супружеской жизни Дубинских Марка Самойловича и Ольги Александровны, проживших в браке 65 лет.

Марк Самойлович — член союза писателей России, руководитель школы молодого автора «Пегас», обладатель множества наград и медалей. Ольга Александровна всегда была рука об руку со своим мужем, во всем ему помогала, поддерживала.

В этой дружной семье родилась дочь Галина, которая подарила своим родителям внуков Дмитрия и Ирину. На сегодняшний день юбиляры могут похвастаться и правнуками — Дарьей и Данилой.

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина юбилярам вручили Благодарственное письмо и памятный подарок «Летопись семьи».