Евгений Авилов рассказал, почему на дорогах Тулы проседают люки

Губернатор в ответ предложил изучить современные технологии, чтобы избавить туляков от этой проблемы.

Тема ремонта дорог в Туле и области сегодня обсуждалась на оперативном совещании правительства региона.

В ходе обсуждения доклада главы администрации города Евгения Авилова о ремонте дорог в региональной столице губернатор Алексей Дюмин поинтересовался, по какой причине даже на отремонтированных дорогах проседают люки.

Евгений Авилов пояснил, что на сегодняшний день стоимость ремонта одного просевшего колодца обходится в 3-4 тысячи рублей: за эти деньги обновляется разрушенная под воздействием влаги в почве и нагрузки транспорта кирпичная кладка.

– Чтобы этого избежать, нужно полностью переделывать колодцы. Но в этом случае на один колодец придется потратить 300-400 тысяч рублей, – пояснил он. – Сумма немаленькая, поэтому сейчас мы эту проблему решаем либо в рамках содержания дорог, либо гарантийного ремонта.

Губернатор Алексей Дюмин предложил изучить современные технологии, чтобы избавить туляков от этой проблемы.