За фиктивную прописку иностранцев туляк отправится в колонию строгого режима

Суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 34-летнего жителя Тулы. Он обвинялся по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

Суд установил, что 11 мая за вознаграждение в 1000 рублей мужчина поставил на учет троих граждан Республики Узбекистан. Однако фактически мест для проживания не предоставил.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 1 год 1 месяц в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.