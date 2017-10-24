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За фиктивную прописку иностранцев туляк отправится в колонию строгого режима

За фиктивную прописку иностранцев туляк отправится в колонию строгого режима

Мужчина поставил на учет троих жителей Узбекистана.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 34-летнего жителя Тулы. Он обвинялся по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

Суд установил, что 11 мая за вознаграждение в 1000 рублей мужчина поставил на учет троих граждан Республики Узбекистан. Однако фактически мест для проживания не предоставил.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 1 год 1 месяц в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

 
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:15 +1
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