Алексей Дюмин потребовал найти виновных в срыве ремонта двух тульских дорог

Фото из архива Myslo.

О предварительных итогах ремонта дорог в этом году и планах на 2018 год шла речь на оперативном совещании правительства Тульской области.

Как рассказал Родион Дудник, министр транспорта и дорожного хозяйства региона, план работ на дорогах Тульской области на 2017 год включал в себя 397 км дорог — 54 дороги, из них 22 объекта по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Всего на ремонт и содержание из регионального бюджета было выделено 3,635 млрд рублей. Сейчас работа ведётся на 15 объектах, ещё 20 готовы к вводу в эксплуатацию, сдано 17.

Ремонт двух дорог (подъезда к деревне Пришня-Шевелевка и автодороги Быковка – Богородицк) перенесен на 2018 год. Губернатор потребовал найти и наказать виновных за срыв плана.

В этом году будут сданы мосты через реку Колокольня (декабрь 2017 года, на данный момент выполнено на 54%), через реку Скнига (100% выполнение), через реку Суходол (100%).

Ремонт моста через реку Красивая Меча выполнен только на 12%, дата сдачи — ноябрь 2018 года. Пешеходный переход через реку в шахте Песоченская — 56%, сдача — весна 2018 года.

Кроме этого, в этом году запланировано провести освещение на 52 км дорог. Работы должны быть проведены в 29 населённых пунктах. На данный момент аукционы разыграны. На данный момент освещение уже есть на 3,6 км дорог. До конца года работы выполнят в полном объёме.