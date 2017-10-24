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Алексей Дюмин потребовал найти виновных в срыве ремонта двух тульских дорог
Фото из архива Myslo.

Алексей Дюмин потребовал найти виновных в срыве ремонта двух тульских дорог

На сегодняшний день завершились работы на 354 км дорог региона.

О предварительных итогах ремонта дорог в этом году и планах на 2018 год шла речь на оперативном совещании правительства Тульской области.
 
Как рассказал Родион Дудник, министр транспорта и дорожного хозяйства региона, план работ на дорогах Тульской области на 2017 год включал в себя 397 км дорог — 54 дороги, из них 22 объекта по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Всего на ремонт и содержание из регионального бюджета было выделено 3,635 млрд рублей. Сейчас работа ведётся на 15 объектах, ещё 20 готовы к вводу в эксплуатацию, сдано 17.
 
Ремонт двух дорог (подъезда к деревне Пришня-Шевелевка и автодороги Быковка – Богородицк) перенесен на 2018 год. Губернатор потребовал найти и наказать виновных за срыв плана.
 
В этом году будут сданы мосты через реку Колокольня (декабрь 2017 года, на данный момент выполнено на 54%), через реку Скнига (100% выполнение), через реку Суходол (100%).
 
Ремонт моста через реку Красивая Меча выполнен только на 12%, дата сдачи — ноябрь 2018 года. Пешеходный переход через реку в шахте Песоченская — 56%, сдача — весна 2018 года.
 
Кроме этого, в этом году запланировано провести освещение на 52 км дорог. Работы должны быть проведены в 29 населённых пунктах. На данный момент аукционы разыграны. На данный момент освещение уже есть на 3,6 км дорог. До конца года работы выполнят в полном объёме.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:08 +1
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