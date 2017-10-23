В тульской администрации появится новое самостоятельное подразделение

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Об этом стало известно на заседании совета по вопросам развития физической культуры и спорта.

Мероприятие состоялось при участии председателя комитета Тульской области по спорту Дмитрия Яковлева и заместителя главы администрации города Тулы по социальной политике Надежды Токовой.

На совещании прошло голосование за выделение управления по спорту в отдельный отраслевой функциональный орган администрации города Тулы. Члены Совета по спорту единодушно проголосовали за данное решение.

Управление по спорту администрации города Тулы начнет функционирование с 2018 года и будет заниматься реализацией стратегических задач, определенных министерством спорта РФ, среди которых: