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В тульской администрации появится новое самостоятельное подразделение
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В тульской администрации появится новое самостоятельное подразделение

Об этом стало известно на заседании совета по вопросам развития физической культуры и спорта.

Мероприятие состоялось при участии председателя комитета Тульской области по спорту Дмитрия Яковлева и заместителя главы администрации города Тулы по социальной политике Надежды Токовой.

На совещании прошло голосование за выделение управления по спорту в отдельный отраслевой функциональный орган администрации города Тулы. Члены Совета по спорту единодушно проголосовали за данное решение.

Управление по спорту администрации города Тулы начнет функционирование с 2018 года и будет заниматься реализацией стратегических задач, определенных министерством спорта РФ, среди которых:

  • обеспечение условий для развития на территории Тулы физической культуры и массового спорта,
  • организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,
  • реализация внедрения комплекса ГТО среди всех возрастных групп населения,
  • обеспечение успешного выступления тульских спортсменов на крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:32 0
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