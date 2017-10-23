Фото: пресс-служба администрации Тулы
В тульской администрации появится новое самостоятельное подразделение
Об этом стало известно на заседании совета по вопросам развития физической культуры и спорта.
Мероприятие состоялось при участии председателя комитета Тульской области по спорту Дмитрия Яковлева и заместителя главы администрации города Тулы по социальной политике Надежды Токовой.
На совещании прошло голосование за выделение управления по спорту в отдельный отраслевой функциональный орган администрации города Тулы. Члены Совета по спорту единодушно проголосовали за данное решение.
Управление по спорту администрации города Тулы начнет функционирование с 2018 года и будет заниматься реализацией стратегических задач, определенных министерством спорта РФ, среди которых:
- обеспечение условий для развития на территории Тулы физической культуры и массового спорта,
- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,
- реализация внедрения комплекса ГТО среди всех возрастных групп населения,
- обеспечение успешного выступления тульских спортсменов на крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
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