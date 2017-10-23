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Центробанк предупреждает туляков о новых схемах мошенничества

Центробанк предупреждает туляков о новых схемах мошенничества

Из последних трендов — стремление получить доступ к личным данным людей, которые пытаются получить кредит.

Такие потенциальные заемщики обычно оставляют заявки сразу в нескольких банках. А если информация с их данными утекает к мошенникам, есть все шансы попасть на удочку аферистов.

Например, у клиента могут попросить деньги за «рассмотрение» заявки на кредит либо сообщить ему о блокировке счета.

– Вам могут позвонить и обрадовать: кредит, мол, одобрен, но для того чтобы его получить, нужно заплатить за рассмотрение заявки. Переведите деньги по этому номеру, — рассказывает управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Новиков. — Могут позвонить повторно: «Мы все оформили, получайте кредит».

Но если реально обратиться за обещанными деньгами, вас огорчат: якобы ЦБ заблокировал ваш счет, для разблокировки вам опять нужно заплатить. Положите трубку и запомните: это не сотрудники банка, а мошенники.

Рассмотрим ситуацию, когда вам предлагают оформить кредит по телефону.

Уточните, с сотрудником какой именно организации вы разговариваете, попросите повторить. Запишите название и предложите перезвонить позже. Так у вас будет время, чтобы найти информацию о названной организации на сайте Банка России, посетить сайт предполагаемого кредитора, найти телефон контакт-центра и уточнить, действительно ли вам одобрен кредит.

Если позвонивший сотрудник «банка» настаивает, чтобы вы немедленно решили вопрос с оформлением кредита, — знайте: вы, скорее всего,  столкнулись с мошенниками.

Злоумышленникам выгодно, чтобы человек не успел подумать о последствиях и сразу же отдал им свои деньги.

А если вас убеждают, что надо перевести некий «взнос за одобрение кредита» на карточный счет, — тут уж без сомнений: вас «обрабатывают» аферисты.

Если вы все же стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:54 +1
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