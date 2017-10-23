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В Туле грузовик смял «Ниву»: погиб мужчина
Видео Дмитрия Батина.

В Туле грузовик смял «Ниву»: погиб мужчина

ДТП случилось 23 октября около 8.00 в поселке Петровский.

Сегодня, 23 октября, около 8.00 на улице Парковой поселка Петровский произошло ДТП. По предварительной информации, водитель «Нивы Шевроле», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу КамАЗу.

Грузовик буквально смял отечественное авто. В аварии пострадал водитель «Нивы», 58-летний мужчина. Скорая увезла его с места аварии в больницу, где он скончался от полученных травм. На месте ДТП работали также спасатели МЧС.

Подробности происшествия выясняются в региональном ГИБДД.

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:50 +1
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