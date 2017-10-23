Первый снег придет в Тулу в среду

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До конца недели, по прогнозам синоптиков, в Туле ожидается температура ниже климатической нормы. Днем столбик термометра будет держаться на отметке 0 °C, ночью опустится до -4°C. Ветер восточный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы — 755 мм ртутного столба.

Первый снег придет в Тульскую область уже в среду. А уже к выходным, по данным Гидрометцентра, туляков ждет ухудшение погодных условий — регион накроет ледяной дождь и северный ветер. В дневные часы воздух будет прогреваться до +1°C, ночная температура составит -2°C. Атмосферное давление понизится до 726 мм ртутного столба.

По данным Meteoinfo