В Туле на улице Кирова на месяц ограничат движение трамваев

Фото из архива Myslo.

Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

С 21 октября по 19 ноября в Туле на улице Кирова на участке от Новомедвенского проезда до улицы Кутузова ограничат движение транспорта.

Это связано с ремонтными работами объектов улично-дорожной сети на улицах Хворостухина и Кирова.

На время проведения работ изменится схема движения трамваев маршрутов номеров 3, 7, 13, 14, 15 и автобусов маршрута № 21 по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города:

№ 3 Щегловская засека — Московский вокзал: ул. Кирова (ост. «Ул. Глинки») — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна

ул. Кирова (ост. «Ул. Глинки») — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна № 7 Щегловская засека — ст. Металлург: ул. Кирова (ост. «Ул. Глинки») — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов

ул. Кирова (ост. «Ул. Глинки») — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов № 13 ст. Металлург — Красный Перекоп — пос. Менделеевский: ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Перекопский переулок — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр-т Ленина

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Перекопский переулок — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр-т Ленина № 14 пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика: пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе

пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе № 15 Щегловская Засека — ул. Штыковая: ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. М. Горького

Автобус № 21 (ул. М. Гончары — Щегловская Засека) будет ходить по прежнему маршруту: ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека.

А дополнительные единицы этого автобусного маршрута компенсируют отсутствующие трамваи и пойдут по следующей схеме: ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека (разворот в районе ТЦ «Рио»).

Из-за введённых ограничений количество техники на трамвайном маршруте № 3 сократилось с 4 до 2 вагонов, по маршруту № 7 – с 7 до 3 в рабочие и с 5 до 3 вагонов в выходные дни. Свободные трамваи будут перераспределены на маршруты № 13 и 14.

По маршруту № 13 выпуск увеличен с 9 до 10 единиц, по маршруту № 14 выпуск увеличен с 6 до 9 единиц в рабочие дни и с 5 до 8 единиц в выходные дни. Остальные транспортные средства остаются в резерве.