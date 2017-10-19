Заслуженный мастер спорта Дмитрий Носов рассказал тулякам, как стать чемпионом без мельдония

Фото Дмитрия Дзюбина.

18 октября тульский спортивный клуб «Хулиган» посетил заслуженный мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по самбо, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах Дмитрий Носов. Знаменитого спортсмена пригласили провести для туляков семинар по боевым искусствам. В спортклубе собрались любители спорта разных возрастов.

Дмитрий Носов приехал в Тулу в хорошем настроении. Войдя в спортзал, он сразу заявил, что никаких мастер-классов или лекций… не будет. И тут же пояснил, что встреча пройдет в формате диалога.

Дмитрий Носов - Когда мне сказали, что едем в «Хулиган», я сразу и не понял, что это. Название клуба оригинальное, веселое. Меня это порадовало, люблю креатив. Здесь очень здорово, хорошая атмосфера! Респект, Тула! Я пообщаюсь с ребятами. Поговорим о каких-то ключевых моментах, вещах, которые необходимы не только спортсмену, но и каждому человеку. Я расскажу ребятам, как стать чемпионом без мельдония. Встреча получилась душевной и интересной. Парни и девушки не стеснялись задавать свои вопросы призеру Олимпиады. Волновало всё: как Дмитрий начал свой спортивный путь, как побороть волнение, как победить соперника.

- В связи с тем, что профессионализм в спорте растет, становится больше требований, возрастает конкуренция. Чтобы знать какие-то приемы в борьбе, нужно время. Поэтому лучше начать заниматься спортом пораньше, например, лет в 8. Самый сложный период, я считаю, это 14−17 лет, когда можно перегореть, — говорит Дмитрий.

Юных спортсменов волновала не менее серьезная тема: как морально настроиться на первые соревнования? Чемпион заверил ребят, что волнуются абсолютно все и это не страшно.

- Нет ни одного человека, который не переживает перед соревнованиями. Это всё сказки. Даже Фёдор Емельяненко волнуется. Здесь важно другое. Кто сможет направить эти эмоции в нужное русло, тот и победит. Никогда не нужно думать о победе заранее. Ты должен думать о том, что надо делать во время поединка. Выигрывает тот, кто больше занимался на тренировках и смог потом эти знания правильно применить. Подумайте, почему он, а не вы, стоит на пьедестале. Значит, этот спортсмен более достоин победы, — рассказал Носов.

Ребята слушали гостя, буквально раскрыв рты. Спортсмен был максимально открыт с туляками, рассказывал свои примеры из жизни. Дмитрий затронул серьезные вещи — поговорил с туляками о честности.

- Спорт — это уникальная возможность честных побед. Ведь в жизни, порой, всё совсем наоборот. Да, бывают какие-то махинации, прием допинга, в частности мельдония. Но в спорте есть правила, и это важно. Однажды моим соперником был сын судьи, который работал на этом поединке! Ничего, всё честно закончилось.

Спортсмены ждали от Дмитрия ответа на самый главный вопрос — как же стать чемпионом мира? Что нужно делать для того, чтобы быть сильнее своего соперника? Ответ мастера спорта был неожиданно простой.

- Чтобы стать чемпионом мира, нужно выиграть чемпионат. А для этого для начала необходимо туда попасть. Вам надо любить спорт, быть фанатом, жить этим. У вас должно быть желание, стремление. Как победить соперника? Стать лучше и сильнее него! Вы должны готовиться под конкретного оппонента, узнавать его особенности. Тогда для вас не будет неожиданностей в поединке.

Победа на чемпионате мира — это ежедневная, ежечасная, ежеминутная и ежесекундная работа. Нужно пахать!

Ставьте правильные цели, достигайте их пошагово, постепенно. Считаю, что 14 лет — средняя затрата времени, чтобы стать олимпийским чемпионом, — заявил Носов.

Известный спортсмен посоветовал ребятам вести дневник. По словам Дмитрия, благодаря этому можно увидеть, чего ты добился.

- Дневник — самый главный инструмент анализа. Не ленитесь его вести. Я даже сейчас, спустя 20 лет, могу увидеть, как я занимался, как постепенно рос. У меня сохранились эти записи.

Напоследок Дмитрий Носов пожелал тульским спортсменам удачи и побед. Будущие чемпионы остались в восторге от этой встречи. Еще бы — известная личность, кумир спортсменов открыто и честно поделился своим опытом, дал простые, но в то же время мудрые советы, пообщался с ними на равных.

Ребята поделились с Myslo своими впечатлениями от встречи.

Дмитрий Воронов - Я хожу на занятия по тайскому боксу и по mix fight. Большую часть жизни я занимался спортом, но сейчас появилась работа, стало меньше времени. На семинар к Дмитрию Носову попал случайно. Он знаменитый спортсмен, занимался борьбой, а это элемент mix fight. Уверен, что из его советов смогу что-то извлечь для себя.

Андрей Кузьмичев - Я занимаюсь боксом чуть меньше года, в дальнейшем планирую заняться дзюдо. Я знаю Дмитрия Носова, болел за него на турнирах. Он рассказал интересные вещи, дал много жизненных советов.