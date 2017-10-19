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Подробности ДТП с туляками в Подмосковье: Водитель такси уснул за рулем
Фото из личного архива героя публикации и oka.fm

Подробности ДТП с туляками в Подмосковье: Водитель такси уснул за рулем

Об этом Myslo рассказал непосредственный участник событий.

Авария, случившаяся 18 октября на 79-м км трассы Крым в районе Серпухова, едва не стоила жизни четырем жителям Тулы и самому таксисту.

В тот день молодые люди отправились в большое путешествие: Рим, Канарские острова, Барселона. Путешествовать решили своим ходом, но не смогли добраться даже до московского аэропорта.

– Мы вызвали такси 350-350, — рассказывает Вячеслав Матвейчук. — Еще и по акции! Знали бы, чем всё кончится…

По словам Вячеслава, он сел на переднее сиденье рядом с водителем, остальные путешественники расположились сзади. Был день, около трех часов. Ехали с приличной скоростью, около 130-140 км/ч, болтали о чем-то. Таксист, мужчина лет пятидесяти, тоже включался в разговор.

– На какое-то время я отвлекся, и таксист замолчал, — говорит Вячеслав. — И вдруг я увидел, что мы слишком быстро приближаемся к впереди идущему автомобилю! Я успел крикнуть: «Ты чего делаешь?!» Водитель встрепенулся, схватился за руль, попытался уйти от столкновения. Нас занесло, и мы улетели в кювет.

«Ларгус» прилично разворотило, но все остались живы. Когда все еще в шоковом состоянии выскочили из машины, таксист сказал: «Надо же, на полторы секунды всего уснул, и тут так получилось!» Но потом, когда приехали сотрудники ГИБДД, этой версии уже не звучало. Видимо, таксист больше ее не придерживается.

С места аварии всех пострадавших развозили вертолетом медицины катастроф в разные клиники Москвы и Московской области.

Сам Вячеслав получил травмы лица и головы. У него выбиты зубы, сломана челюсть, разорваны губы. По телефону говорит с трудом… Другие пассажиры также получили травмы. Один сейчас находится в больнице Серпухова с переломом позвоночника, второй получил множественные ушибы, третий травмировал палец. Что с таксистом, ребята не знают, после аварии он хорошо себя чувствовал и был адекватен, но что потом — неизвестно.

Пострадавшие в аварии не намерены всё так оставлять.

– Обязательно что-то будем предпринимать. Пока склоняемся к тому, чтобы нанять адвоката для урегулирования претензий. Напишем претензию в такси или подадим в суд. Нашему здоровью причинен ущерб, мои зубы точно влетят мне «в копеечку» плюс испорчен отпуск.
 

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:37 +5
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