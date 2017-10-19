ТНС энерго Тула: передавать показания дачных счётчиков нужно даже зимой

С наступлением холодов большинство обладателей пригородных участков и домов возвращаются в город, забывая об оплате счетов за электроэнергию, которые приходят на адрес загородной недвижимости. «ТНС энерго Тула» напоминает потребителям о важности ежемесячной передачи показаний дачных электросчетчиков.

Энергетики напоминают: если показания приборов учета электроэнергии не передаются в течение нескольких месяцев, расчет осуществляется по среднему потреблению, а затем – по нормативу, и суммы в платежных документах существенно вырастают.

Наличие даже небольшой задолженности приводит к начислению пеней, а в крайнем случае – к ограничению подачи электроэнергии. Чтобы подобного не произошло, нужно не только регулярно оплачивать счета, но и ежемесячно передавать показания приборов учета, даже если они не изменились.

Для контроля расчетов можно подключить электронную квитанцию, которая будет регулярно высылаться на электронную почту абонента. Ещё один вариант – передать показания приборов учёта онлайн, заполнив соответствующую форму на официальном сайте поставщика.