В Тульской области пройдет акция «АвтоМотоДонор»

Сдать кровь для пострадавших в ДТП все желающие смогут с 23 по 27 октября.

Жители Тульской области будут сдавать кровь для тех, кто попал в тяжелые дорожные аварии и кому нужны переливания донорской крови для спасения жизни.

«АвтоМотоДонор» – уникальный проект социальной направленности, который ежегодно привлекает внимание к вопросам развития добровольного донорства. К участию в акции приглашаются все участники дорожного движения: автомобилисты, мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы.

Всех неравнодушных участников дорожного движения, готовых стать безвозмездными донорами крови и ее компонентов, ждут в ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» по адресам: