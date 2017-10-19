В Тульской области пройдет акция «АвтоМотоДонор»
Сдать кровь для пострадавших в ДТП все желающие смогут с 23 по 27 октября.
Жители Тульской области будут сдавать кровь для тех, кто попал в тяжелые дорожные аварии и кому нужны переливания донорской крови для спасения жизни.
«АвтоМотоДонор» – уникальный проект социальной направленности, который ежегодно привлекает внимание к вопросам развития добровольного донорства. К участию в акции приглашаются все участники дорожного движения: автомобилисты, мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы.
Всех неравнодушных участников дорожного движения, готовых стать безвозмездными донорами крови и ее компонентов, ждут в ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» по адресам:
- Тула, ул. Ф. Энгельса, д.56, тел. (4872)31-22-63, прием с 8.00 до 12.30,
- Тула, ул. Майская, д. 3, тел. (4872)48-21-37, прием с 8.00 до 12.00,
- Новомосковск, ул. Чапаева, 12-А, тел. (48762)6-28-67, прием с 8.00 до 13.00,
- Ефремов, ул. Дружбы, д.9-Б, тел. (48741)5-56-10, прием с 8.00 до 13.00.
Другие статьи по темам
Место